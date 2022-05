“Amb la coral, Areny va crear una veritable família musical”

Actualitzada 20/05/2022 a les 06:16

Sí, vam pensar que, com que aquest any la Coral Rocafort compleix 60 anys, era també un bon moment per homenatjar qui va ser-ne el fundador, Daniel Areny.Sí, va deixar la direcció el 2020, amb l’arribada de la pandèmia.Amb la coral va aconseguir crear una veritable família musical. I aquest sentiment de germanor encara perdura ara.El que teníem clar des del primer moment és que el concert havia de servir com a reconeixement a la tasca del Daniel. A partir d’aquí, vam anar afegint idees per anar configurant com seria el concert. Crec que serà una celebració molt emotiva perquè hem aconseguit que molta gent s’hi impliqui.A més de nosaltres, també hi haurà la Coral d’Escaldes-Engordany, l’Orfeó Andorrà, la Coral Casamanya, l’Esbart Laurèdia, la companyia teatral La Cia És Grata, la pianista Míriam Manubens, l’ONCA... I tindrem alguna sorpresa.Vam començar aquest curs sent unes quinze persones, menys del que és habitual. Com que al principi havíem d’anar amb mascareta, a algunes persones no els feia gaire gràcia. Però vam poder seguir el calendari habitual: vam fer una actuació al Mercat Medieval, també el concert de Nadal... Després, quan es van eliminar les restriccions, ja vam poder cantar les Caramelles sent alguns més al grup. Ara arriba el concert de Canòlich, i ben aviat, a l’estiu, tornarem a fer la sardana Dansaires andorrans amb l’esbart, diumenge de Festa Major.Sí, ens ha afectat molt, com a tot arreu. Amb la covid-19 molta gent va decidir deixar-ho, almenys durant una temporada. Per sort, la cosa es va recuperant de mica en mica.Trobar infants que vulguin venir a cantar no és un problema. Tenim els Petits Cantaires Lauredians, on no hi falta mai gent. El problema ve quan aquests joves arriben als 17 o 18 anys i marxen a estudiar a fora.Sí, alguns ja no tornen al país, i molts dels que ho fan ja no s’impliquen amb la coral. És en aquesta franja d’edat intermèdia on realment costa trobar cantaires.