“El bizantinisme és una forma d'art molt solemne”

Dimecres 18 oferirà una xerrada sobre la influència de l’art bizantí en l’art romànic dels Pirineus. Aquesta conferència s’emmarca en les jornades d’art romànic que el ministeri de Cultura organitza a l’Espai Columba.´

Què hem de saber per poder venir a la xerrada?

Bizantinisme és una paraula molt recargolada per definir la influència de l’art bizantí a les pintures romàniques del nostre entorn. Volem ensenyar diferents exemples arreu del Mediterrani on es veu aquesta influència i com va acabar definint una part important de l’art romànic que trobem en esglésies del nostre entorn.



Com podem detectar aquesta influència bizantina en l’art romànic?

Per definir el bizantinisme m’agrada molt explicar que és una forma d’art molt solemne, perquè es veu a través d’unes formes molt majestàtiques i s’identifica per les vestimentes típiques de la cort. L’art bizantí