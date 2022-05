“Si no hi ha pau, cap dels objectius es podrà assolir”

Actualitzada 09/05/2022 a les 06:15

Volíem veure el coneixement que té la ciutadania sobre els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i l’Agenda 2030 i comparar-los amb els resultats que es van obtenir a l’enquesta del 2018. També és una manera de despertar la curiositat d’aquells que no saben de què es tracta.En aquest cas 620 persones, que són moltes més que el 2018. Llavors ja hi havia una majoria àmplia de treballadors del sector públic. Ara també són majoria, però no tan clarament. Podem destacar que majoritàriament són dones. Estem satisfets.Encara s’estan desglossant. El punt feble és que ens hagués agradat una participació més elevada de la joventut. N’hi ha menys dels que ens esperàvem. Hem intentat involucrar la joventut però no ha funcionat tan bé com haguéssim volgut.Utilitzem el web i les xarxes socials de Govern. A més, aquesta vegada hem creat un compte d’Instagram per a aquest informe, que continuarà existint i anirà explicant quines són les conclusions a què s’arribi. Paral·lelament s’hi aniran difonent iniciatives per afavorir la implementació de l’Agenda 2030. És una eina que esperem poder mantenir.Estem intentant que l’informe representi tota la societat civil andorrana. Hem demanat col·laboració a associacions, federacions, ONG, però també als col·lectius més empresarials. Ens estan aportant informació que té molta vàlua.Tenim un nivell molt alt. El d’educació és excel·lent, així com el mediambiental o el de gestió de l’aigua. Evidentment n’hi ha d’altres en què no tenim tan bons resultats. Potser un que no tenim tan bé és que som molt dependents del gasoil i els països veïns.M’agradaria destacar que l’ONU ha exigit que es relacionin els ODS amb la Covid. En general pensem que l’impacte ha estat negatiu a nivell econòmic i de salut. Sobretot hem de tenir la idea que són objectius transversals. 16 fan referència a pau i justícia. Si no hi ha pau, cap dels altres objectius no es podrà complir. Ara, amb la situació que estem vivint ho veiem.