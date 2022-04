“El món del saxofon clàssic és molt petit però molt ric”

Forma part del jurat de la competició Solo Saxophone que acull el Sax Fest fins divendres vinent. La intèrpret nascuda a Crimea està especialitzada en música clàssica, una disciplina poc comuna entre els saxofonistes.

Com està anant de moment l’experiència al Sax Fest?

Estic contenta d’estar aquí, l’entorn amb tota la natura al nostre voltant és fantàstic. El festival està molt ben muntat i estic sorpresa pel nivell dels estudiants que han vingut a les classes magistrals. Admiro que nois tan joves s’atreveixin a mostrar el que fan davant de tanta gent.



Per què escull el saxofon com a instrument?

Vaig començar tocant el piano, a Crimea els professors que vaig tenir eren de l’escola russa, molt estrictes. Tot i això, m’agradava. Un dia el pare es va comprar un saxofon perquè volia aprendre a tocar-lo. En