“El millor aparador de turisme que hi pot haver és el cinema”

Presenta avui ‘Llana Negra’ a la projecció de curtmetratges d’Ordino. Té 39 anys, va néixer a Barcelona i en fa 11 que resideix a Andorra. Codirigeix Imminent Productions, l’empresa que va rebre l’ajut cinematogràfic per ‘42 segons’.

Andorra està explotada cinematogràficament?

Els últims deu anys s’ha començat a esprémer la taronja. Hi ha molts llocs on rodar, no només paisatges, sinó també cases rurals, pobles... què no té Andorra? Infraestructures, s’han de llogar tots els materials.



Percep suport des de les institucions?

Quan vaig arribar ho veia tot bastant parat i em preguntava com és que no s’apostava més pel cinema. Però d’ençà he vist molta evolució i les institucions estan començant a veure que a banda de donar-hi suport cultural es pot fer negoci, en aquesta indústria.



La seva productora va rebre l’ajut cinematogràfic que va convocar Cultura el 2021.

Sí,