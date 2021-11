“Busquem música que arribi a l'ànima i faci somiar”

És una cantant andorrana que forma part del grup El efecto Pigmalion, amb Javier Rodríguez (piano), però que també ha iniciat una prometedora carrera en solitari, com va deixar palès dijous al Lobby Bar d’Escaldes.

Quan va començar l’afició per cantar?

Des de ben petita m’agradava molt cantar. De fet, sempre estava cantant per casa.



I quan comença a fer el pas més professional?

A través dels locals de karaoke d’Andorra vaig conèixer diversa gent l’any 2014 i uns amics ens van presentar a l’Albert Ginestar i a mi i em van dir que buscava una cantant per al grup. Vam fer una prova i després vam contactar amb un altre amic, el César, i amb ell vam muntar el primer grup.



I ara forma part del grup El efecto Pigmalion.

Amb Javier Rodríguez, sí. Fem pop melòdic que abraça