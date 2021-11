“Amb Llach vam recórrer tot el món durant deu anys”

Actualitzada 27/11/2021 a les 12:00

Sí, efectivament. Recordo en aquells moments que treballava amb un director de cinema, Jordi Feliu, a qui li van encarregar frames de 30 segons per a cada subseu olímpica.Sens dubte és una de les coses més emotives, però l’etapa de què guardo un millor record és la que va treballar amb el Lluís Llach, que vam recórrer tot el món. Van ser deu anys treballant braç a braç i vam fer més de 800 concerts junts.Sí! I m’ha vingut a buscar a mi per fer la direcció musical del concert. Em fa molta gràcia, em sento molt afalagat.Sí, han estat 25 anys fent bandes sonores al cinema i ha estat l’etapa més creativa. Han estat peces que m’exigien treballar més però malgrat les presses crec que me’n vaig sortir.Al final no deixa de ser un encàrrec i has de parlar amb el director de la pel·lícula perquè et doni pistes. Tot i així m’he trobat una mica de tot i m’he hagut d’espavilar, ja que no sempre em donaven directrius concises. No m’ho he agafat com un ofici, sinó que la música ha estat com una religió.Una persona que em va fer aprendre molt i amb qui vaig evolucionar va ser Gonzalo Suárez. No sabia gens de música però se sabia explicar molt bé i tenia un llenguatge molt ric. Em va ajudar moltíssim.Això és el més difícil, més que interpretar la música. Dos directors de cinema diferents em van demanar música quotidiana. I què vol dir això? No tenia res a veure el que volia un amb l’altre. Per això a la llarga recomanes que s’escoltin coses teves per tenir exemples sonors. La música no es fa parlant.Sí, estic traient tot el que porto dins. Des que tenia dos anys jugava amb el piano i endevinava totes les notes. Tota la vida he parlat aquest llenguatge i he anat descobrint com fer-ho.He estat molt versàtil durant molts anys i m’han demanat tot tipus de gèneres dispars. Diria que soc un compositor eclèctic.