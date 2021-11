“No ha estat una decisió fàcil però el cos té un límit”

Ha anunciat la retirada de l’esquí de competició després de dedicar-s’hi des que era ben petit. Les lesions han acabat accelerant una decisió molt meditada però que assegura que li permetrà centrar-se en futurs projectes.

Una decisió difícil sempre de prendre.

Molt difícil i més quan he esquiat tota la vida. La decisió la vaig prendre fa un mes i mig, aproximadament, i ho vaig comunicar a la família. No ho vaig dir a ningú més però ara fa uns dies vaig decidir anunciar-ho a les xarxes socials.



Les lesions que ha patit entenc que ho han accelerat.

Sí, aquesta ha estat la raó principal. Són tres trencaments de genoll i un de fèmur, no és allò que dius que són tres esquinços i ja està i tot plegat passa factura perquè no és fàcil de portar.



El cos