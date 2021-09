“Andorra té l'avantatge de disposar d'un cel privilegiat”

Va ajudar a posar en marxa el parc astronòmic de Prades, a Tarragona, i des de l’empresa Mizar Xperience està assessorant el comú de la Massana per protegir el seu cel fosc i aconseguir l’acreditació de la Fundació Starlight.

Com arriba a ser astrònom?

Bé, podem dir que soc astrofotògraf professional o divulgador científic. El que sí que soc és guia astronòmic acreditat per la Fundació Starlight, que també certifica els millors territoris de cels foscos.



Què és ser guia astronòmic?

Soc fundador juntament amb l’especialista d’observació del cel Georgina Servent d’una empresa que fa assessoria en astroturisme, i el que fem és aportar valor a territoris rurals que tenen aquest patrimoni que són els cels foscos.



I com és el cel d’Andorra?

És un cel privilegiat i té un avantatge, i és que està envoltat de paisatges foscos, com ara el Pallars, protegit