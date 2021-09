La ciutat vestida de mar

La ciutat blava o la perla blava. Així és com es coneix popularment el poble de Chefchaouen o Chauen o al-Aaiun, en l’idioma oficial, que es troba al nord-oest del Marroc. Situada a les muntanyes del Rif, és un racó que ni en el més remot imaginari acaba sent com l’esperes. Chauen no té aeroport, s’hi arriba amb cotxe o amb autobús des de Tetuan i s’han de recórrer tots els revolts que hi ha fins arribar al poble entre muntanyes on el primer que veus és el gran mural de tons blau-i-blanc de la plaça Mohammed V.



Caminar per Chauen