“No concebo estar en un altre equip que no sigui Salomon”

Corredor de la Gomera de l'equip Salomon latiSeguros, aquest dimarts presentarà "El otro Cristofer", el documental on explica el seu canvi d'estil de vida, on va passar de tenir sobrepès a correr entre els millors del món .

Què s’ha de tenir en compte per preparar una ultratrail?

S’ha de fer un procés d’entrenament molt ben fet però sobretot s’ha de parar molta atenció al descans. Has de dedicar certes hores diàries a descansar.



Vostè participarà a la trail 100 Andorra. Com l’afronta?

Amb respecte i il·lusió. És una cursa de 125 km amb molt de desnivell. Tot just vaig començar a córrer al març i no sé si tindré el cos preparat per a tanta guerra.



Quantes ultres ha fet al llarg de la seva vida? Recorda la primera?

Ja porto 11 anys competint. La primera la recordo perfectament. Va ser a