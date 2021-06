“Als joves ens manca previsió de futur per emancipar-nos”

Actualitzada 15/06/2021 a les 06:30

Poder garantir un benestar i una qualitat de vida a tota la població. M’agrada poder tenir veu i utilitzar-la i participar en tot allò en què la societat ho permet.Encara manca poder tenir més participació. Crec que aquí tenim un fenomen que no ens ajuda gens, que és quan marxem a fora a estudiar. Són uns anys en què no passem gaire temps aquí i això fa que després la participació sigui menor.Això passa per començar a aplicar les noves tecnologies, ja que no tan sols les podem utilitzar per a l’oci, sinó per incrementar la participació.Sí, vaig estudiar Treball Social a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona durant cinc anys. I no tenia tanta informació ni estava assabentada de tots els canvis que s’estaven produint.Em va aportar molta experiència, poder conèixer com enfoquen en altres llocs problemàtiques que també tenim aquí. A més, te n’adones com es veuen altres realitats que aquí no es veuen tan de prop.Doncs els sensesostre o el que implica gestionar molta més població i més precarietat econòmica. Només la ciutat de Tarragona té la població de tot Andorra com a país.Aquí tenim una legislació diferent que ens protegeix de moltes coses. Que per llei no es pugui pernoctar al carrer o que estigui prohibida la prostitució ens garanteix un benestar que a baix no està garantit.Clar, clar, per això al PS l’habitatge és una de les nostres màximes. Als joves d’avui en dia ens manca una previsió de futur i no ho tenim tan fàcil com en altres èpoques per independitzar-nos.L’estabilitat econòmica i laboral no està tan garantida com en altres èpoques. Per això, independentment de la ideologia de cadascú, m’agradaria motivar els joves. La nostra veu és important i la participació és el que ens dona força. Al cap i a la fi som el futur i en l’àmbit generacional veiem les coses d’una altra manera. És important que puguem parlar de com ens afecta el dia a dia i com podem millorar-lo.