“La riquesa dels esbarts d'Andorra és un privilegi”

Dirigeix el grup de dansa al costat de Pilar Capdevila. L’entitat commemora demà els deu anys amb un espectacle a l’Auditori (19 h), protagonitzat per les seccions de petits, infantils i juvenils, que es podrà seguir en ‘streaming’.

En què consisteix la proposta de demà?

És el festival corresponent a la temporada 2020-2021, que arriba després de pràcticament dos anys sense actuar a l’Auditori Nacional, i que hem concebut pensant també en el desè aniversari. Una efemèride que celebrarem en dues parts.



Faran dos espectacles?

Sí, el de demà, amb les seccions de petits, infantils i juvenils, i un altre amb els adults i veterans, el 27 de novembre.



Quin programa han preparat?

Hi haurà una quinzena de danses, amb diferents estrenes. Farem per exemple el ball del Relliscall, que tant la Pilar Capdevila com jo havíem ballat de petites. Durant els primers