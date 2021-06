“Quan vaig començar amb el trail vaig canviar de vida”

L'atleta i influencer Fran González, és una apassionada del córrer. Natural de Santiago de Xile i resident a Sitges, va deixar la vida com a directora d’escola per dedicar-se a viatjar i fer ultra trails i convertir-se en una influencer d’aquest sector atlètic. Té cinc fills i cinc nets.

Com van conèixer l’OTSO Trail d’Encamp?

Nosaltres vam conèixer l’existència de la cursa per la Liliana Ochoa (directora de la carrera) amb qui vam coincidir en altres esdeveniments.



Què la va portar a començar a córrer en curses així?

Vaig conèixer El Cerro (la muntanya) i em va captivar des del primer moment. Sempre he corregut en curses així, i aquí a Encamp faré la de 21 quilòmetres.



Des de quan competeix en curses similars?

Podem dir que d’una manera o altra, vaig començar a córrer ara fa 9 anys.



Sempre ha fet grans distàncies?

No! Ni molt menys. L’augment de la distància