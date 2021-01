“Andorra necessitava un canvi al sector del peix”

És un jove empresari que va obrir el negoci el desembre passat. 39 anys. Nascut a Àvila. Va arribar a Andorra fa poc més de tres anys, procedent de Madrid. A Espanya treballava com a formador de treballadors de peixateria en una cadena de supermercats.

Com se’ls va acudir obrir una peixateria de caràcter gurmet en plena pandèmia i amb la situació tan complicada que hi ha?

Vaig decidir obrir el meu propi negoci perquè no m’acabava de sentir valorat on treballava abans. I per això, veient que al país es consumeix molt peix, crec que era una bona oportunitat d’oferir quelcom diferent. I aquesta és l’aposta que hem tirat endavant amb les Peixateries Gourmet.



Ens pot explicar quines són aquestes diferències que hi ha en el seu negoci?

Nosaltres volem oferir un tracte molt personal i molt humà per part dels nostres treballadors. A més a més,