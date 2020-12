“No hi ha Nadal sense 'Els Pastorets' i calia fer-los”

Què implica dirigir una obra teatral en plena pandèmia?

Ha estat un projecte complicat però també molt especial, que s’ha pogut dur a terme prioritzant la seguretat de tot l’equip. Per això vam fer el càsting digitalment: els actors ens van enviar vídeos i a partir d’aquí vam repartir els personatges.



Hi havia dubtes sobre si el projecte podria tirar endavant?

Sí, quan a principi de tardor ens ho van proposar la primera pregunta que ens van fer va ser: “És necessari representar Els Pastorets aquest any?” Però tant per mi, que hi actuo des dels nou anys, com per molts altres lauredians