“La designació de director tècnic va ser de casualitat”

La Federació Internacional d’Esquí (FIS) el va assignar com a delegat tècnic de la Copa del Món d’esquí alpí masculina de Val-d’Isère (França) en les disciplines de descens (DH) i de supergegant (SG). Tot i la sensació desdibuixada per les restriccions sanitàries assegura haver gaudit moltíssim.

Sensacions contraposades per la Covid.

L’experiència va ser estranya. Estàs dins de la bombolla de la Copa del Món i, a part de la mascareta, tot va ser molt normal. Però, és clar, per arribar a la pista i per sortir-ne has de passar els protocols i quan surts més enllà de l’àrea d’ar­ribada ja és una catàstrofe.



Un desert.

Sí, perquè estava tot tancat, no hi havia l’estació oberta, no hi havia restauració, els hotels tancats i no hi havia res. La veritat és que va ser molt impactant perquè la diferència entre estar a dins i a fora era