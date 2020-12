“Urubko és l'alpinista de referència d'una generació”

Ha coronat deu dels cims de vuit mil metres del planeta. Participa en la conferència emmarcada en el Dia internacional de les muntanyes aquesta nit (21.00 hores) a l’Auditori Nacional, on acompanyarà l’alpinista rus Denis Urubko.

Què trobarem a la conferència d’aquesta nit a Ordino?

Jo hi participaré una mica per presentar Denis Urubko i veurem una mica quina és la seva trajectòria, ja que per molts és l’alpinista de referència de la nostra generació.



Què podria dir-me’n?

Ha fet de tot a l’alta muntanya, sobretot a nivell innovador amb moltes rutes noves a muntanyes de 8.000 metres o intents hivernals. És un alpinista molt complet que ho ha portat tot més enllà, i quan Viladomat em va dir que venia no vaig dubtar ni un moment a ser-hi.



Fa molt que és coneixen i n’han viscut de tots els