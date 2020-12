“Els animals tenen un instint que sempre et sorprèn”

Té una consulta a la Clínica Veterinària de Prat de la Creu

Va néixer a Badalona i va marxar a estudiar a Saragossa per llicenciar-se en veterinària. Establerta al país des de fa més de 30 anys, des de ben petita ja ha sentit estima pels animals i vocació per la professió.

Per ser veterinària s’ha d’estimar els animals des de ben petita?

Jo penso que sí, que és una d’aquelles feines vocacionals. Des que tinc ús de raó volia ser veterinària i sempre m’han fascinat els animals. El meu pare em deia que havia d’estudiar medicina, que tenia més prestigi, però és que a mi m’agradaven els animals! I una altra cosa que em va apassionar des de petita són les pel·lícules de Tarzan i tots els paisatges idíl·lics que hi apareixien.



Quan vivia amb els pares ja tenia animals a casa?

Sí, a casa teníem coloms missatgers i el meu pare, com que