“El paisatge sonor convida a buidar el cap de pensament”

Ha creat una obra sonora a la Casa de la Muntanya d’Ordino sobre els hàbitats de la muntanya. 33 anys. Escaldes-Engordany. Especialitzat en sonoritat aplicada a la música i amb un màster en composició electroacústica. Emprenedor de les noves avantguardes de creació musical des de la natura.

En què consisteix Hàbitats d’Andorra?

Aquesta obra és una instal·lació composta per quatre paisatges sonors que estan inspirats en quatre hàbits representatius d’Andorra: alta muntanya, boscos, aquàtic i rural. És una aproximació artística al personal per recrear ambients d’una forma diferent de les sonoritats dels hàbitats d’Andorra.



I com s’aconsegueix representar aquests sons?

En el procés creatiu vaig començar amb una recerca documental i vaig buscar informació que vaig extreure del CENMA i els parcs naturals, Andorra Sostenible, i el ministeri de Medi Ambient. Quan vaig tenir la documentació vaig fer la selecció dels hàbitats, perquè n’hi ha molts més que aquests quatre.