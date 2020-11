“Als anys 60 es pensava que el 2020 ja tindríem bases lunars”

El llegat científic i literari d’un gran divulgador ‘Isaac Asimov: amb les arrels al passat i el cap al futur’ és el títol de la ponència que impartirà avui dins el 36è Cicle de conferències de la SAC amb motiu del centenari del conegut escriptor. La cita és a les 20 h a la Llacuna

Quina significació va tenir la figura d’Isaac Asimov?

Tot i que el coneixem principalment com a escriptor de ciència-ficció, primer de tot era científic. Per això crec que el seu vessant més important va ser el de divulgador de temes científics, però també d’història. Va ser molt polifacètic.



Quins temes li interessava més tractar?

Qüestions com l’exploració de l’espai, la física nuclear o la química... De fet, Asimov es va doctorar en química, tot i que després va deixar la investigació. Això no va impedir que els seus textos divulgatius tinguessin bona acollida. Sabia explicar-se molt bé, amb un llenguatge planer i