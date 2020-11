“El més divertit va ser conduir una ambulància”

Va participar al recapte d’aliments que la Creu Roja va organitzar el cap de setmana passat 48 anys, originària de Terrassa però arrelada a Andorra des de fa 25 anys. És propietària de l’hotel Roc de Sant Miquel i aprofita que encara no ha començat la temporada d’hivern per fer voluntariats

Des de quan és voluntària de la Creu Roja Andorrana?

Hi vaig contactar dimecres per col·laborar amb la col·lecta d’aliments i aquesta ha estat la meva primera experiència amb ells. Tot i això, hi seguiré col·laborant sempre que pugui perquè ho porten d’una manera fantàstica i l’ambient que hi ha et fa sentir molt còmode.



Com va anar l’experiència?

Vam fer moltes hores, dissabte potser en vaig fer 12 i diumenge vuit més. Però ho fas perquè et ve de gust, tens temps i algú se’n beneficiarà. Ara m’estic organitzant per anar-hi un parell de vegades a la setmana. Jo tinc un hotel,

#1 Toni

(17/11/20 16:16)