“L'Olympus Race ha treballat per vestir la cursa”

Guanyadors de l’Olympus Race en categoria elit. Naturals del País Basc, l’Asier és propietari del gimnàs Denontzat i també competeix amb l’Andrea i una trentena de persones més al club amb el mateix nom i que és campió d’Espanya.

Actualitzada 16/09/2020 a les 20:44

Esperaven guanyar?

Asier Landart: Hi veia alguna petita possibilitat perquè tot i que Albert Soley és el més fort, sabia que hi havia un final complicat i és el meu punt fort. Sabia que si en arribar ell perdia una mica de temps tindria opcions.

Andrea Azkune: Sabia que en cursa em traurien força temps perquè no puc córrer, però com que hi havia moltes pujades m’anava bé. No m’esperava guanyar, però sí que creia que podia lluitar pel podi.



Era la seva primera cursa a Andorra?

A. L.: La setmana anterior vam ser a l’Spartan Race i també hem vingut a aquesta perquè s’adapta més al nostre perfil.

A. A.: A mi personalment m’agrada molt més aquesta perquè soc més d’obstacles.



Què els ha semblat el recorregut?

A. A.: A l’Spartan Race era pujar, baixar, pujar i després tot baixada, i avui era un continu pujar i baixar que ho feia una mica més interessant.



I en l’àmbit organitzatiu? Perquè ha estat un any molt complicat en què han anat caient moltes curses...

A. L.: Ha anat tot molt bé, la veritat. S’ha de tenir en compte com s’han arriscat perquè tot surti bé, i s’ha de destacar que tot estava molt ben preparat amb el gel, les mascaretes i les sortides per torns. És d’agrair com ho han organitzat i que haguem pogut tornar a córrer després de tant de temps.



Repetiran?

A. A.: Jo segur, m’ha encantat.

A. L.: Jo també, i vull destacar que s’ha treballat per vestir la cursa, no era només posar obstacles al recorregut, sinó que ho han estudiat tot molt bé i és de felicitar.



Pel que fa a la preparació, com ho han fet en un temps tan complicat?

A. A.: L’Asier té un gimnàs, Denontzat, i allà podíem entrenar la suspensió. Per córrer sí que era més complicat.

A. L.: Vam tenir una baixada durant el confiament quan no es podia sortir, i quan ja es podia vam posar-nos a poc a poc en marxa, i he intentat animar-me i posar objectius.



Quants n’han vingut d’Euskadi?

A. L.: Gairebé una vintena. El gimnàs de l’Asier és a Irun i en tenim un altre a Hernani, i tot i que són diferents, som un equip únic, el Denontzat. Som un club molt potent, actuals campions d’Espanya, i el que més participació té a cada cursa.



És fàcil compaginar-ho amb el dia a dia?

A. A.: Com que l’Asier té un gimnàs sí que és una mica més fàcil perquè li demano les claus i hi vaig a entrenar.

A. L.: És complicat perquè no és com un atleta professional que té el dia a dia, però com que tinc el gimnàs m’és una mica més fàcil.