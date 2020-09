Organitzen una sessió de jocs de taula els dimecres a la Tapeta. El friquisme és la seva passió. Fa deu anys que es troba al capdavant de l’associació i també participa en diversos projectes i esdeveniments d’oci per oferir alternatives als apassionats de la cultura friqui.

D’on va sorgir el projecte de Friquis Andorra?

Va ser una idea boja mentre tornàvem amb un company del saló del Manga de Barcelona. Vam considerar que no era possible que haguéssim de sortir del país per fer alguna activitat i llavors ens vam plantejar fer una associació perquè aquelles persones interessades en aquest món tinguessin la facilitat de participar-hi.



Fa deu anys que el projecte està en vigor i funciona.

Crec que la cultura friqui ha estat en auge en els últims anys. Quan vam començar no es veia de la mateixa manera que avui en dia. És més, jo abans de ser friqui era un antifriqui, però a través de jocs de rol, interactius i plataformes com Netflix i HBO, ara comença a estar de moda. Hi ha més jocs de taula, estrenes de cinema potents i nous formats de videojocs.



Què són els dimecres friquis?

Nits de jocs. Cada setmana intentem portar diferents jocs de taula i també deixem que els participants puguin proposar i portar el que a ells els agradi. Normalment fem dues dinàmiques, una més llarga i una de curta per tenir en compte les necessitats de tots els jugadors.



Com vau abordar el confinament a causa de la pandèmia?

Vam buscar alternatives a les trobades presencials. Ens hem posat molt forts a través de les xarxes socials, sobretot pel canal d’Instagram Everlast Cosplay. Vam fer escape rooms en línia, partides de rol des de casa i fins i tot hem jugat al Trivial i a l’home llop per Telegram. En general, hem intentat conservar l’essència de Friquis Andorra des del confinament.



També participeu en altres esdeveniments.

Correcte. Som molt freqüents al saló del còmic i del videojoc. Ara també hem iniciat una col·laboració amb la ràdio on tenim un espai setmanal de vint minuts en el qual parlem de la cultura friqui. A més de realitzar tornejos telemàtics per mantenir l’essència.



L’associació és una metodologia per sociabilitzar.

Aquest és el nostre objectiu, treure la gent fora de casa i oferir alguna activitat que els interessi. En moltes ocasions són jocs que ja es practiquen a casa i venint a Friquis els comparteixen i aprenem dinàmiques noves.



Amb el desconfinament hi ha més participants?

Seguim igual, tenim una vintena de participants cada setmana i ens separem en dues taules.



Com compagina la vida laboral amb l’oci?

Dormint poc. A banda de Friquis Andorra també treballo com a venedor en una llibreria i també tinc un grup de música i realitzo esdeveniment de por, com el passatge del terror. Al final es tracta de ser molt productiu i tenir molt poca son.