“La mascota capta l'estrès, l'angoixa del propietari”

>> Mans sobre el cos per transmetre energia i ajudar al benestar físic i emocional

Fa uns deu anys que aplica reiki, teràpia d’origen japonès, que també utilitza amb els animals.Sovint el problema de la mascota, diu, està relacionat amb el del seu amo.

Actualitzada 13/09/2020 a les 06:23

En què consisteix aplicar reiki a una mascota?

El tractament per aplicar reiki en mascotes és exactament igual que el que fem amb les persones. Però l’abordatge a un animal és molt diferent al de una persona.



Quines diferències hi ha?

Amb un gat o un gos, que és el que fem bàsicament, pots estar tres quarts d’hora o una hora i que hi hagi poca estona d’aplicació perquè primer has de conèixer l’animal, estar amb ell, t’ha d’agafar confiança perquè quan comencis no vegi res estrany, no vulgui plegar de seguida. És una relació que tens tu amb el gos cada vegada que li vas a fer una sessió i no sempre és igual. Pot passar que el gos s’aixequi i marxi.



I ja no hi ha res a fer.

És la gran diferència amb les persones. El gos ha d’estar predisposat i moltes vegades la predisposició depèn de l’estona prèvia que has estat amb ell observant-lo, jugant, perque l’animal et faci confiança.



Quin tipus de problemes tenen els animals que porten a la teràpia?

La majoria, problemes d’angoixa, d’estrès, problemes de por, d’actituds, de comportaments, en un altíssim tant per cent els problemes venen induïts pel propietari del gos. L’animal capta l’estrés del propietari, que és el seu gran amic, capta l’angoixa, i els processa a la seva manera. Molts tractaments que fem de reiki és en el gos però també en el propietari, que també el necessita perquè hi ha aquesta mena de simbiosi entre el propietari i l’animal moltes vegades.



Els amos en són conscients?

Molts no entenen la relació estreta de l’animal cap a ells, no s’imaginen que sigui tan forta.



Les persones acudeixen a aquestes teràpies normalment des del convenciment, què passa amb els animals?

No són tan complicats com nosaltres. No van amb perjudicis, ho reben si en tenen ganes, si ho necessiten, perquè són conscients de si ho necessiten o no, i si és que no, marxaran o t’ho faran saber.



I els propietaris que els porten? Hi creuen?

N’hi ha que són molt partidaris però també que no hi creuen i el porten perquè algú els ha dit que anava molt bé.



Són temes de comportament o també hi ha problemes físics?

Va bé per a problemes digestius, de budell, però sobretot són els tractaments emocionals en el que més els pots ajudar.



També parla de pors. A què tem un gos?

Hi ha un problema molt recurrent que són els focs d’artifici, en això els pot ajudar bastant. Crec que no he conegut mai cap gos que no tingui por als focs d’artifi ci. També hi ha la por a estar sol, a l’abandonament...