La crisi sanitària, des de Nova York

Té 22 anys i en fa 7 que viu a la ciutat nord-americana, una de les més afectades per la pandèmia arreu del món. Afirma que té por de sortir al carrer, i que ara com ara hi ha una gran incertesa sobre el retorn a la normalitat.

Actualitzada 03/05/2020 a les 06:44

ls Estats Units s’han convertit en el país amb més casos de Covid-19, i Nova York, en un dels principals epicentres mundials de la pandèmia. Tot i que alguns estats començaran a reobrir aviat mica en mica, la situació d’excepcionalitat a la gran poma s’allargarà un temps. La jove actriu andorrana Ona Vicente, que resideix a la ciutat des de fa set anys, posa en relleu que es viuen moments insòlits en un lloc que sempre s’havia caracteritzat pel dinamisme. “Realment impressiona veure els carrers tan buits”, diu al respecte. “Es pot sortir a comprar i fer un passeig amb el gos, sempre mantenint la distància social i amb mascareta”, remarca. Vicente reconeix que, tant ella com la seva parella, amb qui conviu a la part baixa de Manhattan, tenen “força por” de sortir al carrer. I això que al seu barri, especifica, no hi ha tant risc d’aglomeracions com als districtes de Brooklyn o Queens, els més castigats per la malaltia. Sigui com sigui, “aquí tothom té un familiar o amic afectat pel coronavirus. Una coneguda meva està en coma i només té 23 anys”. Per això, “intentem sortir el mínim possible”.

Espera, però, que mica en mica es vagi tornant a la normalitat, malgrat que de moment no es veu la llum al final del túnel. “Encara no sabem res de res. Un comitè d’experts decidirà aquests dies quins passos caldrà seguir per al desconfinament. En alguns estats estan obrint ja els restaurants, amb les taules més distanciades, però aquí de moment serà difícil. I els teatres seran els últims”, afegeix en relació al sector que més de prop li toca.

I és que l’Ona, que va finalitzar l’octubre passat els estudis d’interpretació, ha vist la seva carrera teatral momentàniament interrompuda, com ha passat amb tants d’altres artistes. “Tot just acabava de ser contractada per a un xou d’off Broadway quan tot això va esclatar”, assenyala. “Està tot aturat”. Així mateix, Vicente també ha perdut la feina que tenia en un restaurant, de manera que ara consagra el seu temps a impartir classes de cant. “Abans aquesta era la meva activitat secundària, i ara s’ha convertit en la principal. Mantinc el contacte amb els alumnes per internet". També li agradaria fer alguna actuació online amb el seu equip de treball, però de moment ho veu difícil perquè la companyia està especialitzada en esquetxos, difícils de representar en línia.

Mentrestant, l’actriu manté contacte amb la família d’Andorra, que mira de fer-li arribar, no sense dificultats, material sanitari. “Encara no tenim mascaretes, aquestes dies hem fet servir una bandana per anar a comprar o fer un tomb. Però no volem pagar 60 o 70 dòlars per una mascareta”, comenta. “El meu pare n’ha aconseguit i ens les està intentant enviar. Hi ha hagut algun problema amb la duana però crec que aviat arribaran”.