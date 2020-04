“Ara ens estem adonant de la importància que té la cultura”

La música no s’atura. L’ONCA compensa amb més protagonisme a les xarxes socials la seva absència sobre els escenaris els propers mesos. La formació ha hagut de cancel·lar totes les produccions previstes d’aquí a l’estiu.

Actualitzada 15/04/2020 a les 20:38

Els músics realitzen bona part de la seva feina a casa, on passen hores assajant i estudiant. Des d’aquest punt de vista, el director artístic de la Fundació ONCA, Gerard Claret, assegura que el confinament per la Covid-19 no ha alterat especialment les seves rutines habituals. A més, la quarantena l’ha enxampat a la seva residència de Sant Cugat, amb la parella i els fills a prop, el que fa que “aquests dies siguin més fàcils de portar”. Tot i això, afirma que percep que hi ha “un sentiment de por entre la població; això és palpable quan surts a fer la compra o a passejar el gos. Veus que la gent està preocupada per aquesta situació d’incertesa”. Una situació d’incertesa que en l’àmbit de la cultura en general, i de la música en particular, s’accentua encara més. “Els professionals del meu àmbit patim i patirem molt”, augura Claret. “Les coses no tornaran a ser igual, no sabem com ni de quina manera canviaran, però durant els primers mesos un cop aixecat el confinament les persones tindran por de trobar-se.” En aquest sentit, afegeix que “no sabem quan podrem tornar a veure imatges de sales de concert i teatres plens a vessar de públic”. Davant d’aquest panorama, el violinista creu que “a tots ens tocarà adaptar-nos”, i en el cas de l’ONCA, ja ho està fent mitjançant les xarxes socials, on va penjant càpsules periòdicament amb peces musicals de diversos estils, així com continguts de caire didàctic. Aquesta iniciativa, anomenada L’ONCA amb tu, serveix per cobrir, almenys en part, l’absència de l’orquestra sobre els escenaris durant els propers mesos, ja que la formació “ha hagut de cancel·lar tots els concerts previstos d’aquí a l’estiu”, comenta Claret. La pitjor part d’aquesta situació se l’emporten els intèrprets freelance. “Els músics contractats per a les produccions que hem hagut de suspendre s’han quedat sense aquesta feina”, explica el director de l’ONCA, tot i que, assegura, “una de les primeres accions de la fundació quan es torni a la normalitat serà donar feina a aquests artistes”. També molts professionals autònoms relacionats amb la música, com els lutiers, estan patint les conseqüències d’aquesta crisi. “Cal tenir en compte que la seva feina no només es limita a a fabricar instruments, sinó també al seu manteniment i reparació. Per tant, ara estan aturats”, lamenta el músic. Malgrat tot, Claret no pot evitar veure una part “molt positiva, entre cometes”, en tot el que està passant. Així, creu que “ara ens estem adonant de la importància que té la cultura”, perquè “el que ens queda, a hores d’ara, és això: tenir ocasió d’escoltar més música, veure més pel·lícules i sèries o llegir aquells llibres que teníem pendents”. En qualsevol cas, conclou, “no ens podem imaginar com haurien estat aquests dies sense l’ajuda d’internet”.