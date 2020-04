“Molta gent que no era gaire esportista ara fa exercici”

Quarantena sense perdre el ritme. Tot i que els gimnasos i els equipaments esportius romanen tancats, alguns centres com Líquid Dansa mantenen l’activitat i el contacte amb els alumnes, encara que sigui mitjançant les noves tecnologies.

Actualitzada 15/04/2020 a les 07:05

La realització d’activitat física a casa s’ha convertit en una de les opcions predilectes per a aquests dies de confinament, no tan sols per no descuidar la rutina en aquest aspecte i mantenir-se en forma, sinó també com a vàlvula per reduir l’estrès i l’ansietat que provoca el fet de no poder sortir de casa. Conscient d’aquesta realitat, l’equip de l’escola Líquid Dansa ha apostat per continuar al costat dels seus alumnes, encara que sigui de manera telemàtica.

“Després d’aturar les classes de dansa durant uns dies pensant que la quarantena duraria poc i que podríem recuperar les sessions per Setmana Santa, al final hem optat per reprendre les classes amb el programa de videoconferències Zoom”, explica Mònica Vega, codirectora del centre, que fa un balanç molt positiu dels resultats. “L’experiència està anant molt bé”, assegura al respecte, “i és una manera de mantenir els nens i joves ocupats i estimular la seva creativitat”, afegeix.

Vega reconeix que “no estem treballant en les condicions més favorables possibles”, però posa en valor el fet que la resposta i la implicació dels alumnes “està sent bona”. Lamenta, en canvi, que un dels moments més esperats per estudiants i professors, l’espectacle que Líquid Dansa ofereix cada mes de juny com a cloenda de curs, vegi perillar la celebració aquest any. “Encara que per aquelles dates ja s’hagi tornat a la normalitat, serà difícil fer el festival, perquè es comença a preparar amb molts mesos d’antelació i les coreografies no es poden ensenyar per Internet”, apunta Vega. En tot cas, no es descarta “organitzar alguna cosa, en un format diferent”.

En un altre ordre de coses, Líquid Dansa també ha volgut mostrar el seu vessant més solidari obrint a tothom –no només als alumnes ja matriculats– l’altre vessant de l’escola, l’anomenat 4Body, en què es realitzen activitats més relacionades amb el fitness, com stretching, ioga, pilates o move. D’aquesta manera, “oferim classes a través del nostre Instagram a tothom que vulgui sumar-s’hi”, assenyala la codirectora de l’escola, que destaca que el confinament també ha servit perquè “molta gent que no era gaire esportista ara s’hagi posat a fer exercici perquè necessitava moure’s”.

I què passa amb els alumnes de 4Body que ja estaven matriculats? “Els hem rebaixat el preu de la quota durant el temps que es perllongui aquesta situació excepcional”, relata Vega, que ressalta que els clients “també s’han mostrat molt comprensius i solidaris davant tot el que està passant”, de manera que “molts pocs s’han donat de baixa i mantenen l’abonament”. A canvi, l’escola els ho vol agrair amb un detall especial només per a ells: “Periòdicament publiquem petites càpsules sorpresa, vídeos de 15 a 20 minuts amb recordatoris tècnics o exercicis de ioga i relaxació”.