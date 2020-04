“Davant d'aquesta situació no podia només pintar”

És la impulsora a Andorra de la subhasta benèfica per la Covid-19 oberta a tots els artistes i artesans. 21 anys. Estudiant de restauració i conservació de patrimoni, la quarantena li ha aportat un canvi en la manera de veure les coses i li ha fet aprendre a valorar molt més tot el que tenim.

Actualitzada 13/04/2020 a les 06:47

Una artista en constant recerca. La Myriam Grau, de 21 anys, és la impulsora a Andorra de la subhasta benèfica contra la Covid-19 que tindrà lloc el 18 d’abril i que ja s’ha celebrat amb una gran acollida a Espanya i Itàlia. Assegura que la crisi sanitària i el confinament l’han canviat: “Sobretot en la manera de veure les coses”, comenta. “A tots ens ha afectat molt a nivell mental i emocional i, vulguis o no, tot això ha afectat les meves pintures i la meva forma d’expressar-me”, afegeix. En aquest sentit, matisa que “intento fer la mateixa sèrie de dibuixos i pintures que feia fins ara però trobo que davant d’aquesta situació no podia només dibuixar i quedar-me de braços plegats”. Va ser en aquest punt quan va sorgir la possibilitat d’engegar a Andorra la subhasta benèfica, la dels artistes contra la Covid-19 i recaptar diners que aniran destinats íntegrament al fons solidari del Govern. “Necessitava fer alguna cosa per a la societat i per al meu país. Aquest format de subhasta és oberta a tothom i vaig estar present a la que es va fer a Barcelona. Em va animar molt i em va sacsejar el cor el fet que hi hagués una possibilitat així”. A partir d’aquí, la Myriam es va arremangar i va anar per feina: “Em vaig posar en contacte amb amics meus, artistes del meu entorn, i vam decidir tirar-ho endavant. Ara bé, el format l’hem variat una mica perquè Andorra és un país petit i hem ampliat horitzons incloent-hi els artesans, que, de vegades, semblen els grans oblidats”. La jove artista exposa que, durant aquest confinament, “molta gent aprèn a fer costura, a fer collarets a mà i a treure habilitats que no sabia que tenia i, d’alguna forma, incloure els artesans a la subhasta era una manera de fomentar la seva tasca”. Per participar-hi no s’ha de ser artista professional i tenen cabuda totes les propostes artístiques i la Myriam es posa com a exemple. “Faig exposicions i no tinc la titulació de Belles Arts, estudio una altra carrera relacionada amb l’art, però, en el fons, tot té a veure amb l’essència.” La jove artista destaca la bona rebuda que està tenint la proposta i l’altruisme que, en temps de quarantena, s’està destapant de la gent. “Que artistes et donin les gràcies pel que estem fent, rebre missatges de gent emocionada amb aquest projecte o que participin amb obres que són molt especials per a ells m’emociona i m’omple moltíssim”. El confinament li ha deixat una mica més de temps per dibuixar, ja que amb la universitat, i l’esforç i dedicació que comporta, normalment havia de lluitar més contra el rellotge. A més, estar tancada a casa li ha permès aprendre a “estimar més la gent que no tenim al costat, valorar la vida i que, de vegades, fem compres que no necessitem”. En aquest sentit, la seva mare aprofita aquests dies peces de roba per fer manualitats i la Myriam ha pres bona nota: “Estic valorant molt més el fet de reutilitzar les coses”.