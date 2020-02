“El mòbil és, sens dubte, l'heroïna del segle XXI”

Psicòleg i expert en addicció a les noves tecnologies. Director de Desconecta, un programa nascut el 2012 i pioner de fer un bon ús de les noves tecnologies sense deteriorar les relacions personals. Demà oferirà una conferència per a famílies a la seu central de MoraBanc, en col·laboració amb la FEAC

El títol de la conferència, ‘L’heroïna del segle XXI’, ja presenta el perill que té una mala praxi amb les noves tecnologies. El problema és que ho és, sens dubte. El mòbil és l’heroïna del segle XXI i estem en un moment en què no som conscients dels perills que tenen les pantalles. Aquí hi incloc els mòbils, xarxes socials, pornografia o videojocs, i no en som conscients perquè, per exemple, la primera causa d’accident a Espanya és mirar o tocar el telèfon mòbil al cotxe.



I, en el cas dels joves, no som conscients de l’aïllament que suposa o del