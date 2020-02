“L'única manera de generar confiança a l'altre és tenir-ne”

Demà i dissabte imparteix una formació sota el títol ‘L’art de convèncer a l’empresa’ Nascut a Barcelona, col·labora amb l’escola de teatre Entreacte amb diferents cursos. Demà i dissabte ensenyarà a transmetre la informació de manera eficaç i el 14 de febrer se centrarà a parlar en públic

Calen habilitats especials per convèncer? No. El que cal és ser conscients de moltes coses que de vegades oblidem o no les reflexionem, però les habilitats les tenim tots.



Quines són aquestes habilitats?

Jo sempre parlo d’un quatre per quatre: té quatre rodes com tots els cotxes però es diu quatre per quatre perquè a cada roda hi ha quatre aspectes importants per convèncer. Una roda és on tenim els pilars de la comunicació, necessaris per convèncer, com són el rigor, l’empatia, l’eficàcia i la proximitat. Una altra és tenir present, i aquí hi ha la màgia de convèncer, la confiança, l’entusiasme