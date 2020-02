“L'art transforma el que veus i ajuda a eixamplar la ment”

Altres signes d’identitat. Ha obert la temporada d’exposicions de La Cuina amb la mostra ‘Que nos zurzan’, un seguit d’obres inspirades en el testimoni de persones que han volgut mostrar les cicatrius del seu cos i explicar-ne la causa.

Vol dir que aquesta exposició és apta per a gent aprensiva?

Fins ara no hi ha hagut cap incident en aquest sentit. De fet, la idea que serveix de fil conductor a l’exposició és que una cicatriu no és res que ens hagi d’avergonyir; no és una imperfecció del cos, malgrat que un cos amb cicatrius no estigui dins l’ideal de bellesa de la nostra societat.



A la nostra societat, sobretot a les grans ciutats, hi conviuen estereotips estètics ben diversos.

És cert que convivim gent molt diferent amb preferències estètiques molt diverses. Però també és cert que hi ha un