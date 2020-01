“En tots els països m'han allargat la mà”

Quatre continents, 31 països i 33.000 quilòmetres Del 2013 al 2016 va recórrer a peu el planeta. Una aventura que també volia conscienciar sobre el canvi climàtic i que avui explica al Cicle de Cinema de Muntanya i Viatges (Teatre de les Fontetes, 21 hores)

Com es decideix a emprendre una aventura d’aquesta magnitud?

No és una bogeria, és una evolució, m’agrada molt la muntanya, havia fet rutes a peu, eren de setmanes, de poc més d’un mes i un dia penso que per què no somiar en gran. Però després vaig trigar dos anys a prendre la decisió.



La preparació és complexa.

Primer has de vèncer les teves pors. És un viatge llarg, del qual no saps si tornaràs, has de deixar casa, feina, família, amics. I després tampoc no sabia de ningú que hagués fet la volta al món caminant, no tenia referents.



Planejava les