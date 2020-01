“Cada any intentem que la prova sigui més atractiva”

S’ocupa del protocol i les cerimònies55 anys. Nascuda a Andorra la Vella, tot i ser mestra de formació, fa una dècada que organitza proves d’esquí de muntanya. Enguany té el repte d’organitzar la primera edició de la cursa al Comapedrosa.

En què consisteix la seva tasca dins de la Copa del Món d’esquí de muntanya?

Estic al comitè organitzatiu i m’encarrego del protocol i les cerimònies. Dins d’aquesta tasca també entra l’entrega de premis.



S’ha equivocat alguna vegada amb el nom d’algun corredor?

Mai ens ha passat, entreguem la llista dels guanyadors als speakers i quan aquests els criden i pugen al podi nosaltres donem els trofeus a les autoritats perquè els entreguin.



Ja fa 10 anys que s’ocupa de l’organització d’aquest esdeveniment. Com ha evolucionat?

Cada any tenim més experiència i anem aprenent dels errors, hi ha molta implicació i intentem innovar. Hem incorporat