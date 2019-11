“Amb la fotografia podem fer visible allò invisible als ulls”

Autor de l’exposició temporal ‘Fotografia científica’ del Museu del Tabac 60 anys. Ha dedicat més de mitja vida a l’estudi de les més de trenta arts fotogràfiques en l’àmbit de la ciència. És biòleg de professió però ho combina amb la seva passió, la imatge.

Vostè és biòleg de professió, com va arribar a combinar-ho amb la fotografia?

Als 16 anys era dibuixant de premsa i m’agradava molt, llavors vaig arribar a la universitat i no hi havia artistes i em vaig convertir en l’il·lustrador oficial. En aquells moments et pagaven amb ampolles de whisky, fins que la universitat va convocar una oposició per crear un departament d’imatge, fotografia i dibuix científic.



Com definiria la utilitat de la imatge científica?

És un conjunt d’especialitats destinades a obtenir informació valuosa a través d’imatges, igual que les matemàtiques en operacions, doncs nosaltres aportem a la ciència informació a través d’allò