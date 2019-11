“Andorra és un gran camp de proves per emprendre”

Ha desenvolupat Paymeter, una app per pagar pàrquings. Llicenciat en econòmiques, s’ha proposat, juntament amb el seu company i cofundador de l’app, Ignasi Carod, a fer evolucionar la manera de fer pagaments a Andorra.

Com sorgeix la idea de crear Paymeter?

Ens vam conèixer arran de coincidir en un projecte de l’empresa on treballava un amic. Tot va ser fruit de converses de cafè: ens en vam adonar que a Andorra hi havia una necessitat no coberta i que nosaltres podíem crear un negoci donant-hi solució.



Què volen dir?

Paymeter et permet pagar les zones d’aparcament des de l’aplicació. Es tracta d’una qüestió estratègica a Andorra, perquè, per moure’s, quasi tothom ha de pagar pàrquing.



Però d’aplicacions per pagar pàrquings ja n’hi ha moltes, què diferencia l’app que han desenvolupat de les altres?

Doncs ara ens trobem a la