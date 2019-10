“Necessitem més d'allò femení, empatia, consens...”

Pronuncia la conferència ‘Més enllà del gènere: el femení com a factor competitiu’. Amb una dilatada experiència en l’àmbit empresarial i ara amb consultora pròpia explica avui (hotel Eurostars, 19 h) per què s’ha de potenciar allò relacionat amb l’àmbit femení a l’empresa. Convidada pel Chapter Esade.

Més enllà del gènere: el femení com a factor competitiu’, sembla quelcom contradictori.

Hi ha un autor, Harari, que al llibre Sapiens explica una cosa que em sembla molt afortunada. Ell diu que una cosa és la realitat real i una altra la imaginada, que pot ser una empresa o el concepte diner, que ho són perquè nosaltres li donem la categoria de ser. Crec que el gènere és una realitat imaginada, és una conceptualització i li donem una sèrie d’atributs.



Com ara?

Al gènere home, la racionalitat, la lògica, la força, i a la dona, l’empatia, la flexibilitat, la capacitat de cooperació.