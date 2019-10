“El turisme és un reflex de la societat en la qual vivim”

Turisme de benestar. Què vol dir ben bé aquest concepte?

Doncs es tracta que aquest període de vacances no serveixi només per descansar, sinó per transformar els nostres hàbits. Al cap i a la fi, per més que descansis un mes, si en treballes onze, vas acumulant tensió, estrès... El que volem és ensenyar a la gent a viure d’una altra manera i millorar el seu sistema de vida.



No n’hi ha prou amb un mes de vacances?

Sí que et relaxes, però si en tornar a la feina refàs les mateixes rutines, al cap de dues setmanes ja ni recordaràs que has