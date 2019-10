“Era l'hora que el portés algú que els necessités més”

Ha donat els cabells per fer perruques naturals. 13 anys. Nascuda a Sant Julià de Lòria, ha donat 20 centímetres dels seus cabells a una associació que es diu Mechones solidarios després de veure persones a les xarxes socials que ho feien.

Quan vas començar a deixar-te el cabell llarg?

Vaig començar fa dos anys fins a la setmana passada, que vaig decidir que ja l’havia portat prou temps i que, a més a més, ja el tenia suficientment llarg, i per tant que era el moment que el portés algú que el necessités més que jo.



Sent tan jove, amb només tretze anys, per què vas decidir emprendre una iniciativa d’aquest tipus?

Doncs perquè crec que s’han de fer més perruques amb cabell natural i no amb materials sintètics, ja que no és el mateix, i fins i tot les sintètiques moltes vegades piquen.

#3 R. C

(18/10/19 20:26)



#2 pf

(18/10/19 15:02)



#1 Josep B

(18/10/19 13:47)