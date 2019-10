“Som dels tres països amb menys cardiopaties d'Europa”

Protagonitza aquesta tarda (19 hores) una xerrada organitzada per Crèdit Andorrà. Cardiòleg de professió, el doctor Ballester és un dels grans professionals en el món de la prevenció de malalties cardiovasculars i posa el Principat entre els països amb menys casos a Occident.

Com definiria malaltia cardiovascular?

Una malaltia cardiovascular és aquella que afecta les artèries i provoca una falta de rec en òrgans com el cor i el cervell. La raó més freqüent de la manca de sang en parts vitals del cos és l’aparició de plaques que afecten la circulació sanguínia. És la causa de mort més freqüent a Europa.



Com podríem prevenir la seva aparició?

Després d’estudiar aquest tipus de malaltia ens hem adonat que tots coincidien en alguns aspectes que hem catalogat de modificables i no modificables. Els antecedents familiars, l’edat o el sexe són aspectes que no podem canviar i que

#1 Josep B

(09/10/19 15:40)