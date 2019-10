“El millor emprenedor és el que sap com rodejar-se”

Exposarà la seva experiència a MyPoppins a la 4a Trobada de Joves Emprenedors 30 anys. Nascut al Maresme però als 19 anys va marxar a Barcelona. Va estudiar ADE, va viure a Austràlia i al tornar va treballar a ESADE BAN. Explicarà el seu cas el 12 d’octubre al Centre de Congressos.

Què és un emprenedor?

Al final és un empresari que el que vol és fer coses pel seu compte. El que passa que ara el relacionem molt amb la tecnologia i que fa créixer molt ràpid una empresa. Crec que entra en joc el tema que un emprenedor té un perfil més agressiu, molt intens, que es desviu per una companyia i quant més polivalent sigui millor. Tot va molt ràpid, ha de ser algú que sigui capaç de créixer de forma exponencial amb el seu projecte, no lineal.



Com podem ser emprenedors?

Crec que un emprenedor ja ho té a l’ADN. El