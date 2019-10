“Ja abans de néixer aprenem com sona el món exterior”

Aprendre-ho tot fent música Referent de la música infantil, ha gravat una quinzena de discos amb el seu segell Totsona Records, i compta amb 1,8 milions de seguidors a YouTube. Demà ofereix dos concerts al Complex d’Encamp (11.30 i 17 h).

Què la va portar a especialitzar-se en música infantil?

El món dels infants sempre ha estat una de les meves passions i per això vaig estudiar pedagogia. D’altra banda, la música m’ha agradat sempre. Així que vaig unir les dues coses.



La música ajuda a aprendre?

Sí, la música és una de les millors eines per aprendre. Des del punt de vista pedagògic està demostrat que els nens aprenen quan s’emocionen, quan juguen i s’ho passen bé... i aquests requisits els compleix la música. Les cançons es queden a la memòria per sempre, i encara que en aquell moment els nens no entenguin