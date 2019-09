“El haiku, junt amb el collage, et permet ser trangressor”

Utilitza la poesia japonesa com a mètode d’alliberament en les sessions de teràpia. 40 anys. Psicòloga i terapeuta que ha utilitzat la tècnica del collage per a poder expressar les emocions. Va ser una de les participants a la jornada del projecte haiku, que es va dur a terme ahir a la Llacuna.

Com va conèixer aquest tipus de poesia?

Vaig conèixer el haiku ja des dels inicis de la meva formació com a terapeuta. Llavors, des que vaig començar a treballar com a tal, que sempre l’he tingut present, sempre hi ha estat.



Què és exactament el haiku?

El haiku és una construcció poètica molt breu. De fet, només té tres versos. És d'origen japonès i la seva mètrica està molt estructurada, el que passa és que en d'altres idiomes és molt difícil mantenir-la. El fet que sigui una estructura tan limitada en només tres versos fa que sigui màgica perquè fa que sigui més aviat suggeridor. És una tècnica molt activa amb l'oient, que genera connexions amb cadascú de manera molt personal. Genera imaginació. Normalment es relacionen dos conceptes: un és molt abstracte, com pot ser l'amor, la solitud, etc., junt amb una imatge que ho concreta i que normalment té a veure amb la natura.



Quina tècnica fa servir per treballar-lo?

Treballo bàsicament amb el collage perquè així es pot treballar amb la concentració, l'aquí i ara i la generació d’imatges.



Per què el collage?

El collage és una disciplina que democratitza l'art. És una tècnica econòmica i assumible per a qualsevol persona que no tingui coneixements d'art. Qualsevol persona que pugui fer ús d'unes tisores, tallar i gratar, ja pot fer collage.



Què pretén amb això?

Aconseguir la subtilesa d'aquelles coses que són petites i alliberar-nos de tot allò que ens sobra només quedant-nos amb l'essència. Vull generar contrast, una simetria, una contradicció a l'espectador amb les imatges. Parteixes d'imatges que ja estan construïdes. Normalment agafo imatges de revista i les retallo, faig diferents formes i les barrejo amb d'altres imatges que contrastin i que creïn inquietud.



Què sent que és el collage?

És rebel·lió i transgressió. Et permet trencar esquemes i arriscar-te. És un espai segur per a poder superar les pors d'intervenir una imatge. Al mateix temps et dona llibertat creant un món a la teva mida a partir d'imatges ja donades. Aquí sents que generes coses noves. Sento llibertat i que m'expresso sobre que no estic d'acord.



La fa servir en d’altres projectes?

Sempre el proposo com a estratègia en les sessions de teràpia perquè així qualsevol es pot expressar emocionalment o pot transmetre sensacions.



Creu que cada vegada hi ha més persones que la coneixen?

Cada vegada hi ha més persones que coneixen aquesta disciplina. Durant el segle XX moltíssims poetes la van fer servir. Hi ha moltes antologies d'arreu del món.