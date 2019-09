“L'estudi de la baixa visió a Andorra encara ha de créixer”

Protagonitza aquest vespre (20 hores) una xerrada informativa a la clínica Vallmedic. Professional optometrista formada als Estats Units en l’especialització del tractament a les persones amb menys del 40% de la visió per malalties com la diabetis, retina diabètica o glaucoma.

Em podria explicar què és la baixa visió?

És una característica de les persones que pateixen patologies com la retina diabètica o el glaucoma, que perden gran part de la visió i, tot i ser operades, no tenen solució, no recuperaran mai la vista.



Com són aquestes persones?

És gent que té un màxim d’un 40% de visió i que també té problemes en el camp visual. De baixa visió n’hi ha de dos tipus. La normal, que és un 30% o un 40%, i la severa, que està entre un 10% i un 20%. A més a més, tenim pacients que tenen