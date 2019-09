“Ja era hora que es fes una mica de cas al futbol femení”

Una de les jugadores amb més incidència en el joc de l’Enfaf i de la selecció de futbol. 21 anys. Estudiant d’il·lustració al centre universitari de disseny BAU, a Barcelona, somia que el creixement mediàtic del futbol femení a Espanya pugui esquitxar d’alguna manera Andorra.

La seva relació amb la pilota i el món del futbol ve des del bressol.

Pràcticament! (riu). Crec que tenia només dos anys quan començava a cantar l’himne del Barça i ja demanava que em regalessin el vestit de l’equip. Vaig començar a jugar a futbol sala amb nens, al Sant Julià, i era l’única nena. Més tard, quan feia l’ESO, ja vaig saber que hi havia un equip femení a Escaldes, l’Enfaf, i hi vaig anar a provar.



I ja no s’ha mogut.

No, no. Fa 10 anys que soc al club, des de sisè de primària. La il·lusió per jugar la