“L'hoquei està arrelat al país, però en un petit cercle”

Acaba d’agafar les regnes del Seat Andorra HC, que arrenca avui (21.45 h) un nou curs 42 anys. Va arribar a Andorra fa set anys per jugar al primer equip i entrenar conjunts de base. Va jugar a l’OK Lliga amb l’HC Piera i a nacional espanyola.

Com afronta el repte de la banqueta del Seat Andorra HC?

L’accepto amb il·lusió i amb ganes. És una novetat per a mi portar un equip sènior. He jugat molts anys i he viscut a molts vestidor però mai m’havia plantejat portar un sènior. Se’m va posar damunt de la taula per part del club i veient la gent que està treballant a la junta, els jugadors que tenen aquí i el que buscàvem, va ser perfecte. Ens hi vam posar i estic molt content.



Com li va sorgir l’oportunitat?

Vaig pujar a Andorra fa set anys amb el primer equip, vinculat amb