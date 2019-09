“Al 'cheerleading' és molt important el treball en equip”

Portes obertes al Centre Esportiu de Sant Julià per formar grups de ‘cheerleading’. Nascuda a Andorra ara fa 27 anys. Va estudiar magisteri i teatre. Ara treballa a l’àrea d’Encamp com a instructora de zumba. També farà d’entrenadora dels equips de ‘cheerleaders’ del MoraBanc Andorra

Avui comencen les proves de la nova activitat.

Fem una sessió de portes obertes perquè els nens i nenes d’Andorra puguin saber què és el cheerleading, que tinguin l’opció de venir a provar i conèixer aquest esport. També per als pares i mares que tampoc ho tenen gaire clar perquè no s’ha fet mai al Principat. De mica en mica es va implantant. Però costa.



Per què costa?

Perquè és una disciplina de la qual, com que no es coneix, la gent té una imatge dolenta. Realment el cheerleading és un esport molt complet que combina tant l’artística com la rítmica i la

