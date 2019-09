“És un 'hobby' més intens, és una disciplina contínua”

Col·labora amb el grup Els Pali, amb qui va actuar a l’Auditori Nacional 36 anys. Resident a Andorra. Va començar a ballar flamenc durant la seva estada als Estats Units. Actualment dona classes d’idiomes a la capital i de sevillanes a Caldea.

Com arriba a ser ballarina de flamenc?

La meva àvia, la mare de la meva mare, em va ensenyar a tocar les castanyoles quan tenia nou anys i m’explicava moltes històries sobre el flamenc. Ella sempre havia volgut ser ballarina però pels fills no va poder, i quan la sentia parlar em semblava que era alguna cosa molt màgica.



Quan va començar a ballar?

Quan era petita vaig començar a fer ballet, la meva mare m’hi arrossegava i fins i tot a vegades fingia que estava dormint per no haver-hi d’anar. Aleshores, no hi havia classes de flamenc en aquell estudi, i no