El guardià de la ciutat eterna

Les vistes

Des de les diferents finestres del castell es pot gaudir d’unes panoràmiques espectaculars de la ciutat en què es pot gaudir de la majoria d’esglésies de la capital.

Quan un viatja a Roma ha d’estar preparat per tenir la boca oberta, perquè gairebé a cada cantonada hi ha alguna cosa digna de ser admirada. N’hi ha molts, i possiblement per això és una de les ciutats més visitades del món, però un d’aquells monuments màgics i imponents, un must que dirien els milenials, és el Castell de Sant’Angelo (o Mausoleu d’Adrià), a tocar del riu Tíber, i connectat amb el Pont de Sant’Angelo. Es tracta d’una impresionant construcció que data de l’any 139 després de Crist, i que l’emperador romà Adrià va fer construir perquè es convertís en el seu mausoleu personal i familiar, i que va acabar esdevenint clau per protegir la ciutat com a fortalesa.Quan un abandona la Ciutat del Vaticà per la gran Via della Conciliazione, veu com al fons, darrere dels arbres, es deixa veure una cúpula que correspon al castell. Paga molt la pena, i mai millor dit, pagar els 14 euros que costa l’entrada per gaudir del museu del castell, i és que de cada pam de la construcció emana un bocí de la història de l’Imperi Romà. El Castell de Sant’Angelo consta de cinc nivells on es trobaven les diferents dependències, des del mausoleu, les presons i magatzem pels aliments, les sales militars, terrasses (ara fins i tot hi ha un bar i restaurant en un d’aquests pisos, amb preus desorbitats com en tot aquest tipus de llocs) i l’apartament papal.Precisament aquí és on més val la pena aturar-se i gaudir de l’art que hi ha al castell. Les sales anomenades de Pau III, Climent VII, Climent VIII i Lleó X, en honor als diferents Papes de roma, bé podrien ser un museu en si, i obliguen a aturar-s’hi una bona estona per gaudir dels frescos de Perino del Vaga, Giulio Romano i altres artistes de l’escola de Rafael, o de les diferents obres d’art que es poden veure.Més enllà dels clàssics i de les principals atraccions de la ciutat eterna, val la pena guardar un parell d’hores per poder visitar el Castell de Sant’Angelo, el guardià de Roma.