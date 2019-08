Una punta a l'oceà

Una petita península s’endinsa en l’Atlàntic com a punta de l’Europa continental. És Peniche, un municipi de la regió centre de Portugal, a mig camí entre la capital lusa i Coimbra. La posició privilegiada convertia la població fa segles en una plaça castigada per corsaris i pirates que va obligar a construir un fort ara visitable que el segle passat va ser presó per a qui es va significar en contra de la dictadura que va acabar amb la Revolució dels Clavells. Aquell racó de repressió s’ha rehabilitat per recordar l’experiència dels que van ser tancats per discrepar del règim